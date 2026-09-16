В Башкирии водитель заплатил компенсацию дочери сбитой насмерть женщины

Проверку провела прокуратура Гафурийского района после обращения местной жительницы. Надзорное ведомство установило, что вечером в сентябре 2025 года на 63-м км автодороги Архангельск — Красноусольский водитель Toyota Land Cruiser сбил пешехода – женщина переходила проезжую часть в неположенном месте. Она погибла на месте. Ее дочь передали под опеку.

Уголовное дело в отношении водителя не возбудили: следствие не усмотрело в его действиях состава преступления.

При этом прокуратура сочла, что ребенок испытал нравственные страдания из-за гибели матери, произошедшей по вине источника повышенной опасности. В интересах девочки ведомство обратилось в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда.

Суд встал на сторону прокуратуры и постановил выплатить 300 тысяч рублей. Как уточнили в надзорном ведомстве, деньги уже полностью перечислены ребенку.

Ранее в Уфе искали водителя, сбившего подростка.