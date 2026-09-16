Пятница, 18 Сентября 2026
Уфа
+11 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПВыборы-2026КультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Происшествия
11:54 (UTC+5), 16 Сентября 2026

В Башкирии водитель заплатил компенсацию дочери сбитой насмерть женщины

В Гафурийском районе прокуратура добилась выплаты 300 тысяч рублей маленькой девочке, потерявшей мать в ДТП на трассе Архангельск — Красноусольский. Суд признал обоснованным иск о компенсации морального вреда и обязал ответчика перечислить деньги ребенку, оставшемуся без попечения родителей.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Прослушать статью:

Проверку провела прокуратура Гафурийского района после обращения местной жительницы. Надзорное ведомство установило, что вечером в сентябре 2025 года на 63-м км автодороги Архангельск — Красноусольский водитель Toyota Land Cruiser сбил пешехода – женщина переходила проезжую часть в неположенном месте. Она погибла на месте. Ее дочь передали под опеку.

Уголовное дело в отношении водителя не возбудили: следствие не усмотрело в его действиях состава преступления.

При этом прокуратура сочла, что ребенок испытал нравственные страдания из-за гибели матери, произошедшей по вине источника повышенной опасности. В интересах девочки ведомство обратилось в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда.

Суд встал на сторону прокуратуры и постановил выплатить 300 тысяч рублей. Как уточнили в надзорном ведомстве, деньги уже полностью перечислены ребенку.

Ранее в Уфе искали водителя, сбившего подростка.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru