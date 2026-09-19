Волонтеры-ангелы встречают избирателей в Башкирии

Магию волонтеров акции «Рәхмәт» продемонстрировали в Татышлинском районе Башкирии. Избирателей на местном избирательном участке встречают три девушки в костюмах ангелов с крыльями. Однако все они разные. Первая — в цветах российского триколора — напоминает о том, что мы часть великой страны, крылья второй — в цветах башкирского флага — шепчут о любви к родной земле, а крылья третьей — в цветах флага Татышлинского района — говорят: «Ты дома. Ты среди своих».

«Каждый избиратель, переступающий порог участка, получает не просто бюллетень, а настоящую порцию тепла, улыбку и искреннее „Рәхмәт!“ — спасибо за то, что ты есть, за то, что голосуешь, за то, что строишь будущее нашей малой родины», — рассказали волонтеры.

Ранее Башинформ сообщал о том, что акция «Рахмат» пользуется популярностью у избирателей.