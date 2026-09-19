Ветеран животноводства из Башкирии Клара Хуснуллина встретила свое 90-летие

Как рассказал глава администрации Мечетлинского района Анис Асадуллин, Клара Мавлютбаевна относится к поколению «детей войны». Почти 40 лет она проработала телятницей на ферме «Каргалы Куак» совхоза «Месягутовский».

За добросовестный труд и высокие показатели в привесе животных Клара Хуснуллина награждена орденами Трудовой Славы II и III степеней, медалями ВДНХ, почетными знаками и грамотами. В разные годы женщина была депутатом, делегатом и членом бюро райкома.

В свой 90-летний юбилей она приняла участие в выборах депутатов Госдумы 9-го созыва, проголосовав на дому. Среди прочего на день рождения ей подарили энциклопедию Мечетлинского района.

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