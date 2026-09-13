Радий Хабиров рассказал об известной башкирской актрисе

Глава Башкирии Радий Хабиров в своей рубрике #ЖЗЛ_Башкортостан рассказал об известной башкирской актрисе. Более 100 образов воплотила на сцене Башдрамы Илсияр Ибрагимовна Газетдинова.

Заслуженная артистка России, народная артистка Башкортостана и Татарстана Илсияр Газетдинова родилась в селе Исмаилово Дюртюлинского района. После окончания Уфимского училища искусств её творческая деятельность началась в 1972 году. Уже первая крупная роль — Галиябану в одноимённой музыкальной драме Мирхайдара Файзи — принесла молодой актрисе признание зрителей.

Её талант проявился не только на сцене, но и в телеспектаклях, радиопостановках и кино. За большой вклад в развитие башкирской культуры актриса удостоена орденов Дружбы народов и Салавата Юлаева.

«В этом году у нашей великой актрисы двойной праздник. Илсияр Ибрагимовна встретила свой прекрасный 75-летний юбилей, а сегодня отмечает золотую свадьбу. Ровно 50 лет они с супругом Раисом Суфияновичем, полковником в отставке, идут рука об руку. Он всегда был её главным зрителем и самой надёжной опорой. Когда-то именно его совет не позволил молодой актрисе уйти из профессии. Сегодня их главная гордость — крепкая семья: сын Ильгиз, невестка Лилия и любимые внуки Ильнар и Лиана, — рассказал Радий Хабиров. — Поздравляю нашу легенду сцены, ее близких с этой замечательной датой. Желаю крепкого здоровья и благополучия!»