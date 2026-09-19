Ветеран Великой Отечественной войны пришел на выборы в Башкирии с дочерью

На УИК № 660 в городе Стерлитамаке утром 19 сентября пришел ветеран Великой Отечественной войны Шарифулла Сайфуллович Файзуллин. Его сопровождала дочь. Пожилой мужчина, несмотря на возраст (недавно Шарифулла Сайфуллович отметил 99-летие), лично приходит отдать свой голос на избирательный участок. Его там ждали с подарками, так как знают, что ветеран традиционно приходит на выборы одним из первых.

Шарифулла Файзуллин пожелал всем победы и крепкого здоровья.

Ранее Башинформ публиковал популярный транспорт среди жителей Башкирии для поездок на УИКи.