Ветеран Великой Отечественной войны пришел на выборы в Башкирии с дочерью

На УИК № 660 в городе Стерлитамаке утром 19 сентября пришел ветеран Великой Отечественной войны Шарифулла Сайфуллович Файзуллин. Его сопровождала дочь. Пожилой мужчина, несмотря на возраст (недавно Шарифулла Сайфуллович отметил 99-летие), лично приходит отдать свой голос на избирательный участок. Его там ждали с подарками, так как знают, что ветеран традиционно приходит на выборы одним из первых.
Шарифулла Файзуллин пожелал всем победы и крепкого здоровья.
Ранее Башинформ публиковал популярный транспорт среди жителей Башкирии для поездок на УИКи.
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