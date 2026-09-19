Какие виды транспорта популярны у жителей Башкирии для поездки на УИКи

Тем, кому не безразлична судьба своей родины, найдут разные способы добраться до участковой избирательной комиссии и отдать свой голос на выборах депутатов Госдумы России. Из разных уголков республики поступают фотофакты о том, на чем приезжают голосовать жители деревень и городов. Избиратели Башкирии выбирают коней с повозкой, мотоциклы, мотоблоки, а маленькие будущие избиратели прибывают на УИКи на своих колясках и велосипедах. Как признаются активные участники выборов, главное — с хорошим настроением.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии нашли самый спортивный УИК.