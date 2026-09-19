В Уфе возник спрос на избирательные бюллетени на башкирском языке

Комментарий в соцсетях Главы республики Радия Хабирова поступил от одной из избирательниц через информсистему ЦУР Башкортостана «Инцидент-менеджмент».
Причиной нехватки бюллетеней на башкирском языке стал высокий спрос жителей, которые хотели проголосовать на родном языке в первые дни. Известно, что дополнительные бланки доставили из резерва территориальной избирательной комиссии. После оформления их будут выдавать по требованию людей.
«Комиссия связалась с избирателем, еще раз объяснили ситуацию, принесли свои извинения. Уфимка поблагодарила за решение вопроса», — прокомментировали в ЦУРе.
Ранее в Башкирии выявили и обезвредили фейковую информацию.
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