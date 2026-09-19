В Уфе отремонтировали ямы и швы на мостах

На важных искусственных сооружениях Калининского района столицы Башкирии обнаружены глубокие ямы, разгерметизация деформационных швов проезжей части, разрушения защитного слоя бетона. В частности, на путепроводе в створе улицы Сельской Богородской был разрушен асфальт на тротуаре, металлические люки и дорожные швы пришли в негодность, перила заржавели, а на эстакаде через сбросной канал Уфимской ТЭЦ-2 разрушились сварочные стыки.

Как уточнили представители прокуратуры Башкирии, на мостах через реку Уфа у поселка Шакша и через реку Шугуровка, на путепроводах в створе улицы Александра Невского и через ж/д пути по автодороге Уфа — Шакша (Ушаковский) выявлено загрязнение конструкции деформационного шва проезжей части, коррозия и загрязнение перильных ограждений. Все эти замечания надзорного ведомства были отправлены городским властям. После нарушения устранены.

Ранее Башинформ сообщил о ремонте дороги в Абзелиловском районе республики благодаря нацпроекту.