В Уфе обсудили, как блогеры и спортсмены формируют ценности молодёжи

Сегодня, во второй день трехдневного голосования, в Общественном пресс-центре по выборам в Уфе прошла дискуссионная площадка, посвящённая влиянию на умы и молодёжь. Участниками разговора стали лидеры общественного мнения и блогеры, которые поделились своим подходом к контенту и ответственности перед аудиторией.
Так, капитан ХК «Салават Юлаев», блогер-спортсмен Григорий Панин отметил, что контент может быть разным — поучительным, юмористическим, жизненным, — но главное для него остаётся неизменным.
«В первую очередь важен мой личный посыл. Моя сфера связана со спортом, с болельщиками, с детьми. Я должен отдавать себе отчёт: есть шутки, есть дурачество, но не переходить определённую грань», — подчеркнул Григорий Панин.
Он также обратил внимание на то, что каждый лидер мнения оставляет свою «частичку» влияния, и важно понимать, как аудитория воспримет тот или иной материал.
Двукратный серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр по легкой атлетике, чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта Анна Сорокина рассказала, что начинала вести свой блог с простой целью — показать родным, живущим за пределами Башкирии, чем она занимается.
«Изначально был посыл: показать моим родным, что со мной всё хорошо. А потом на соревнованиях ко мне начали подходить соперницы и ребята помладше, говорили: „Ты так здорово рассказываешь, расскажи побольше о сборах, увлечениях“. Я подумала: значит, кому-то это станет примером или мотивацией», — поделилась она.
По словам Сорокиной, её задача — показать, что спорт — это не только тренировки. Это ещё и отдых, восстановление, совмещение с личной жизнью и множество других интересных дел.
Участники дискуссии сошлись во мнении, что влияние на молодёжь требует осознанного подхода. Блогеры и лидеры мнений не просто делятся контентом — они формируют ориентиры для подрастающего поколения. И в этом смысле личный пример и честность перед аудиторией становятся важнее погони за охватами.
Ранее эксперты оценили активность молодёжи Башкирии на выборах.
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