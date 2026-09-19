В Башкирии поймали пьяного подростка за рулем

Подросток из Калтасинского района Башкирии собирался отметить совершеннолетие через месяц и получить водительское удостоверение. Однако не дождавшись этого, парень решил сесть за руль «Лады Гранты» и приехать в Нефтекамск. Поездка по ночному городу дорого обошлась молодому человеку — его остановили сотрудники госавтоинспекции.

Инспекторы решили проверить водителя на трезвость. Алкотектор показал 0,369 мг/л в выдыхаемом воздухе.

По данным пресс-службы республиканской ГАИ, нарушителю выписали штраф за вождение в нетрезвом виде, а автомобиль эвакуировали на спецстоянку.

Ранее Башинформ сообщал о задержании сразу трех подростков за рулем.