В Башкирии поймали пьяного подростка за рулем

Подросток из Калтасинского района Башкирии собирался отметить совершеннолетие через месяц и получить водительское удостоверение. Однако не дождавшись этого, парень решил сесть за руль «Лады Гранты» и приехать в Нефтекамск. Поездка по ночному городу дорого обошлась молодому человеку — его остановили сотрудники госавтоинспекции.
Инспекторы решили проверить водителя на трезвость. Алкотектор показал 0,369 мг/л в выдыхаемом воздухе.
По данным пресс-службы республиканской ГАИ, нарушителю выписали штраф за вождение в нетрезвом виде, а автомобиль эвакуировали на спецстоянку.
Ранее Башинформ сообщал о задержании сразу трех подростков за рулем.
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