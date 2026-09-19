В Башкирии на думских выборах проголосовал Человек-паук

Вместе с Человеком-пауком на выборы в Госдуму также пришел человек, нарядившийся в костюм динозавра.

После исполнения гражданского долга персонажи сфотографировались с желающими и отправились по своим делам.

Ранее «Башинформ» писал об одном из главных киноскандалов года с участием Колобка и Человека-паука.