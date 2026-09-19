В Башкирии молодожены перед ЗАГСом заглянули на выборы

Жители Стерлитамака решили в один день вступить в законный брак и выполнить свой гражданский долг. На пороге участковой избирательной комиссии появились Елизавета и Камиль, которые перед ЗАГСом приняли участие в выборах.
Невеста сама выпускница школы № 26, где располагается УИК. Школу она окончила в прошлом году с серебряной медалью.
Члены комиссии поздравили молодых с важным событием в их жизни, вручили супругам памятный подарок — футболки с мерчем к юбилею Стерлитамака.
Ранее Башинформ сообщал о том, что в Стерлитамаке на УИК пришел 99-летний ветеран войны.
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