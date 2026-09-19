В Башкирии молодожены перед ЗАГСом заглянули на выборы

Жители Стерлитамака решили в один день вступить в законный брак и выполнить свой гражданский долг. На пороге участковой избирательной комиссии появились Елизавета и Камиль, которые перед ЗАГСом приняли участие в выборах.

Невеста сама выпускница школы № 26, где располагается УИК. Школу она окончила в прошлом году с серебряной медалью.

Члены комиссии поздравили молодых с важным событием в их жизни, вручили супругам памятный подарок — футболки с мерчем к юбилею Стерлитамака.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Стерлитамаке на УИК пришел 99-летний ветеран войны.