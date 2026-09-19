Жители деревни Ташкент Татышлинского района Башкирии превращают суровый уральский климат в цветущий сад исключительно силой собственного воображения. Здесь каждое подворье — дерзкий вызов природе и личное произведение искусства, доказывающее, что для гармонии не нужны дворцы падишахов. Всей этой красотой любуются и члены участковой избирательной комиссии № 2947. Они приходят на дом к тем, кто захотел отдать свой голос за будущее страны, и встречают на участке тех, кто выбирает продолжать ежедневный созидательный труд, сохраняя гармонию и красоту хрупкого рая, который им удается создавать на родной и любимой башкирской земле.

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