В Башкирии голосуют жители Ташкента

Жители деревни Ташкент Татышлинского района Башкирии превращают суровый уральский климат в цветущий сад исключительно силой собственного воображения. Здесь каждое подворье — дерзкий вызов природе и личное произведение искусства, доказывающее, что для гармонии не нужны дворцы падишахов. Всей этой красотой любуются и члены участковой избирательной комиссии № 2947. Они приходят на дом к тем, кто захотел отдать свой голос за будущее страны, и встречают на участке тех, кто выбирает продолжать ежедневный созидательный труд, сохраняя гармонию и красоту хрупкого рая, который им удается создавать на родной и любимой башкирской земле.
Ранее Башинформ сообщал о молодоженах, которые перед ЗАГСом заглянули на УИК.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.