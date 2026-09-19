На выборах-2026 в Башкирии проголосовала многодетная семья

Супружеская пара Кучумовых из села Новокатаево отдала свой голос на выборах в Госдуму в первый день. Об этом сообщают «Бакалинские зори».

Известно, что месяц назад у семьи родился третий ребенок. Отец Азат исполняет обязанности директора местного детского дома творчества, а Гульчачак — педагог по образованию.

Ранее в Башкирии назвали возраст самого молодого и самого пожилого наблюдателя.