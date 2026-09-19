Молодожены в Башкирии после свадьбы отправились на выборы

Матвей и Диана Злобины из Благовещенска решили проголосовать на своем УИК № 1491 в межпоселенческой центральной библиотеке, зарегистрировав свой брак в местном ЗАГСе. Об этом рассказала глава Благовещенского района Анна Карабанова.

Отмечается, что дату свадьбы молодожены выбрали не случайно: ровно 28 лет назад 19 сентября поженились родители Дианы.

Ранее в Башкирии на думских выборах проголосовал Человек-паук.