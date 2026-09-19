Команда Башкирии заняла шесть призовых мест фестиваля «Вернуть детство»

350 одаренных детей из 14 регионов страны собрались на окружном фестивале по поддержке и социальной адаптации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть детство». Три дня участники соревновались в спортивных, творческих и научных конкурсах.

«Мы смотрим на вас и видим не просто подростков, а целую вселенную идей, талантов и смелых мечтаний. Этот фестиваль — ваша сцена, ваше яркое время. Все вы показали невероятные таланты, целеустремлённость и волю к победе. И совершенно неважно, чьи имена прозвучали на вершине пьедестала. Главный приз, который увозит с собой каждый из вас, — это бесценный опыт, закаленный характер и тёплые воспоминания о гостеприимной башкирской земле. Безусловно, нужно поблагодарить организаторов фестиваля в лице правительства Республики Башкортостан за теплый радушный прием и хорошую организацию всех мероприятий. Дорогие ребята! Вы — будущее нашей страны. Участие в этом фестивале — важный шаг на пути самоопределения и саморазвития», — обратился к ребятам от имени полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова его заместитель Олег Машковцев.

Дипломами и ценными подарками отметили победителей фестиваля, а номинантов конкурса «Звезды детства» пригласили в программу концерта.

По словам вице-премьера правительства республики Руслана Хабибова, каждый год Башкирия старается разнообразить программу. В этот раз участники попробовали себя в роли журналистов, операторов и авторов собственных материалов и «Гонке героев» в парке «Патриот».

Команда Башкортостана заняла шесть призовых мест.

Ранее Башинформ публиковал приветствие Главы Башкирии Радия Хабирова участников фестиваля.