Глава Башкирии дал старт окружному фестивалю «Вернуть детство»

16 сентября в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжественном открытии фестиваля по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, Приволжского федерального округа «Вернуть детство».
Он проводится с 2009 года под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО. В республике в этом году фестиваль проходит на новой территории — в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. В нем участвуют более 300 ребят из 14 регионов Приволжского федерального округа.
«Добро пожаловать в Башкортостан! Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы вам было хорошо и комфортно. Как ваши старшие, хотим сказать: мы вас очень любим и уважаем. В эти дни мы постараемся поделиться с вами частичкой нашего тепла, силы и знаний. Ваша задача — принимать это и учиться новому.
Мы пригласили вас в парк «Патриот» не зря. Там можно пообщаться, потанцевать, погулять. Обязательно примите участие в "Гонке героев" — это проверка ваших возможностей и отличная возможность проявить себя.
Побегайте, попрыгайте, испытайте себя. Там будет много интересного, чтобы повысить вашу уверенность и силу. Но вы уже самые творческие и интересные ребята, поэтому мы дадим вам всё лучшее, чем можем поделиться. Надеюсь, уедете отсюда чуть-чуть сильнее и обязательно с теплотой в сердце. С праздником и добро пожаловать в Башкортостан», — сказал Радий Хабиров, обращаясь к ребятам.
Со словами приветствия также обратился заместитель полпреда Президента России в ПФО Олег Машковцев.
В этом году фестиваль проводится по нескольким направлениям. Среди них конкурс детского творчества «Звезды детства», спартакиада «Спортивный Олимп Приволжья» по волейболу, мини-футболу, спортивной стрельбе из пневматического оружия, настольному теннису. Также предусмотрен мастер-класс по управлению БПЛА на симуляторе. На выставке детского творчества «МастерОК» ребята представят свои работы в области декоративно-прикладного творчества. В интеллектуально-развивающей игре «Ума палата» команды-участники ответят на сложные вопросы по литературе, истории, географии, биологии и обществознанию. Также участники фестиваля покажут свое мастерство в кулинарии, производстве короткометражного видео и социальной рекламы.
Информационная справка:
На 1 июля 2026 года в республике проживают 8794 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это на 7,1% меньше по сравнению с прошлым годом. Ежегодно наблюдается снижение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Этому способствует высокий процент детей, устроенных в семьи. Из общего числа детей-сирот на воспитании в замещающих семьях находятся 8293 ребенка.
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