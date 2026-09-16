Глава Башкирии дал старт окружному фестивалю «Вернуть детство»

16 сентября в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжественном открытии фестиваля по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, Приволжского федерального округа «Вернуть детство».

Он проводится с 2009 года под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО. В республике в этом году фестиваль проходит на новой территории — в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. В нем участвуют более 300 ребят из 14 регионов Приволжского федерального округа.

«Добро пожаловать в Башкортостан! Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы вам было хорошо и комфортно. Как ваши старшие, хотим сказать: мы вас очень любим и уважаем. В эти дни мы постараемся поделиться с вами частичкой нашего тепла, силы и знаний. Ваша задача — принимать это и учиться новому.

Мы пригласили вас в парк «Патриот» не зря. Там можно пообщаться, потанцевать, погулять. Обязательно примите участие в "Гонке героев" — это проверка ваших возможностей и отличная возможность проявить себя.

Побегайте, попрыгайте, испытайте себя. Там будет много интересного, чтобы повысить вашу уверенность и силу. Но вы уже самые творческие и интересные ребята, поэтому мы дадим вам всё лучшее, чем можем поделиться. Надеюсь, уедете отсюда чуть-чуть сильнее и обязательно с теплотой в сердце. С праздником и добро пожаловать в Башкортостан», — сказал Радий Хабиров, обращаясь к ребятам.

Со словами приветствия также обратился заместитель полпреда Президента России в ПФО Олег Машковцев.