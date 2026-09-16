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19:46 (UTC+5), 16 Сентября 2026

Глава Башкирии дал старт окружному фестивалю «Вернуть детство»

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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16 сентября в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжественном открытии фестиваля по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, Приволжского федерального округа «Вернуть детство».

Он проводится с 2009 года под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО. В республике в этом году фестиваль проходит на новой территории — в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. В нем участвуют более 300 ребят из 14 регионов Приволжского федерального округа.

«Добро пожаловать в Башкортостан! Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы вам было хорошо и комфортно. Как ваши старшие, хотим сказать: мы вас очень любим и уважаем. В эти дни мы постараемся поделиться с вами частичкой нашего тепла, силы и знаний. Ваша задача — принимать это и учиться новому.
Мы пригласили вас в парк «Патриот» не зря. Там можно пообщаться, потанцевать, погулять. Обязательно примите участие в "Гонке героев" — это проверка ваших возможностей и отличная возможность проявить себя.
Побегайте, попрыгайте, испытайте себя. Там будет много интересного, чтобы повысить вашу уверенность и силу. Но вы уже самые творческие и интересные ребята, поэтому мы дадим вам всё лучшее, чем можем поделиться. Надеюсь, уедете отсюда чуть-чуть сильнее и обязательно с теплотой в сердце. С праздником и добро пожаловать в Башкортостан», — сказал Радий Хабиров, обращаясь к ребятам.

Со словами приветствия также обратился заместитель полпреда Президента России в ПФО Олег Машковцев.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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В этом году фестиваль проводится по нескольким направлениям. Среди них конкурс детского творчества «Звезды детства», спартакиада «Спортивный Олимп Приволжья» по волейболу, мини-футболу, спортивной стрельбе из пневматического оружия, настольному теннису. Также предусмотрен мастер-класс по управлению БПЛА на симуляторе. На выставке детского творчества «МастерОК» ребята представят свои работы в области декоративно-прикладного творчества. В интеллектуально-развивающей игре «Ума палата» команды-участники ответят на сложные вопросы по литературе, истории, географии, биологии и обществознанию. Также участники фестиваля покажут свое мастерство в кулинарии, производстве короткометражного видео и социальной рекламы.

Информационная справка:

На 1 июля 2026 года в республике проживают 8794 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это на 7,1% меньше по сравнению с прошлым годом. Ежегодно наблюдается снижение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Этому способствует высокий процент детей, устроенных в семьи. Из общего числа детей-сирот на воспитании в замещающих семьях находятся 8293 ребенка.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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