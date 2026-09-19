Каждый участник экофестиваля «Зелёная Башкирия» получит саженцы и семена

В программе — акция сбора макулатуры «Зелёный бум — подари жизнь дереву», куда можно принести газеты, журналы, картон и офисную бумагу, а также сбор лекарственных средств на переработку: таблеток, капсул, драже, гранул, порошков, фитосборов, мазей и ампул.

Для семей организованы чемпионат по спилс-картам и интеллектуально-собирательная игра на время — участники могут всей семьёй собрать карту «Зелёной Башкирии» быстрее других.

Участники акции могут побороться за победу в номинациях «Мегашкола», «Супергерой-школьник», «Суперкоманда активистов», «Суперпредприятие», «Суперсемья», «Суперпедагог» и «Эко-инфлюенсер». Для этого нужно опубликовать пост во «ВКонтакте» с призывом поддержать конкурс или посетить фестиваль, использовать хештеги #ЗелёныйБумУфа, #ЗелёнаяБашкирия10лет, #ЭкоФестиваль и отправить ссылку организаторам в личные сообщения официальной группы «ЗБ».

«Наш десятилетний юбилей — это не просто дата, а повод объединить усилия тысяч людей ради общей цели. Мы хотим показать, что экология начинается не с глобальных проектов, а с простых ежедневных действий: сдать макулатуру, правильно утилизировать лекарство или посадить одно дерево. Сегодня на экофестивале уже зарегистрировали более 1,5 тысячи участников, которые посадили свои голубые ели в рамках юбилейной акции „10 000 добрых семян“. Семейный чемпионат по спилс-картам собрал свыше 15 семей», — прокомментировала председатель РОО «Зеленая Башкирия» Гульнара Хамиева.

Известно, что каждый участник акции получает семена и саженцы дерева, которые вместе с экспертами-дендрологами можно сразу посадить в специально подготовленной зоне. Фестиваль продолжится до конца дня 20 сентября.

Напомним, в Уфе осенью высадят 1200 деревьев и 3400 кустарников.