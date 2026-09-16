В Уфе осенью высадят 1200 деревьев и 3400 кустарников

Уфа вновь присоединится к масштабной экологической акции «Зеленая Башкирия». Единым днем высадки деревьев выбрано 26 сентября.

И. о. мэра города Рустам Шарипов сообщил, что специалисты сегодня подбирают площадки для проведения акции.

«В планах на этот сезон высадить более 1200 деревьев и свыше 3400 кустарников. Уфимцев будут радовать привычные и любимые породы: липы, березы, рябины, черемухи, пирамидальные тополя и голубые ели. Среди кустарников — сирень, боярышник, барбарис, туя, кизильник и другие декоративные растения. Работы пройдут во всех районах Уфы. Кроме того, „Горзеленхоз“ украсит городские парки и скверы», — отметил и. о. градоначальника.

Ранее в Уфе открыли сквер в честь героев специальной военной операции.