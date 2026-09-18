Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Башкирии

Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Высоко оценен вклад представителей республики в развитие парламентаризма, сельского хозяйства, промышленности, а также отмечены заслуги многодетной матери из Башкортостана.

Почетное звание «Мать-героиня» присвоено жительнице Белебеевского района Олесе Шаймуратовой.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено индивидуальному предпринимателю, главе крестьянско-фермерского хозяйства Гаязу Габдрахманову.

За заслуги в области машиностроения и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» получил мастер участка акционерного общества «Благовещенский арматурный завод» Александр Трубников.

Также орденом Александра Невского за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность награждена сенатор от Башкирии Лилия Гумерова.