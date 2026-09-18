Сенатора от Башкирии Лилию Гумерову наградили орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Башкортостана и присвоении почетных званий. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Орденом Александра Невского за большой вклад в развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу награждена сенатор Российской Федерации – представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
Лилия Салаватовна Гумерова является сенатором Совета Федерации от Башкирии с сентября 2014 года.
Также указом главы государства отмечены заслуги многодетной матери и работников сельского хозяйства и промышленности из Башкортостана.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.