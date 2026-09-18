Сенатора от Башкирии Лилию Гумерову наградили орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Башкортостана и присвоении почетных званий. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Орденом Александра Невского за большой вклад в развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу награждена сенатор Российской Федерации – представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Лилия Салаватовна Гумерова является сенатором Совета Федерации от Башкирии с сентября 2014 года.

Также указом главы государства отмечены заслуги многодетной матери и работников сельского хозяйства и промышленности из Башкортостана.