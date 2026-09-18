В выходные уфимцев ждут на сельхозярмарках

Традиционно на таких ярмарках выходного дня можно будет купить местные свежие овощи, фрукты и другие продукты, не требующие соблюдения температурного режима.

В субботу ярмарочную торговлю организуют на участке автодороги по улице Правды – от Ухтомского до Новороссийской, на перекрестках улиц Интернациональной и Машиностроителей и улицы Георгия Мушникова с бульваром Баландина, на двух площадках по улице Рабкоров, 3, 5, 7 и 20, возле парка «Волна», перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи, а также на площади имени Серго Орджоникидзе.

В воскресенье работу продолжат те же площадки, кроме парка «Волна».

Ранее Башинформ сообщил о том, что посетителями 14-го по счету семейного фестиваля «Молочная страна», состоявшегося 29 августа, стали 87 тысяч человек.