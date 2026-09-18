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11:35 (UTC+5), 18 Сентября 2026

В Уфе врачи спасли зрение малышу после тяжелой травмы глаза

Фото: Уфимский НИИ глазных болезней | МАХ
Гульфия Акулова

Врачи Уфимского научно-исследовательского института глазных болезней провели уникальную операцию маленькому пациенту.

Ребенку в глаз попало инородное тело и развилось сильное гнойное воспаление, сообщили в медучреждении. При госпитализации малыш уже не различал силуэты, лица, видел лишь свет. Начавшаяся острая инфекция тканей могла привести к слепоте и инвалидности. 

Благодаря медицинскому вмешательству зрение удалось спасти. В ходе многоэтапной операции офтальмологи удалили инородное тело из области сетчатки, а также имплантировали интраокулярную линзу для сохранения оптической функции глаза. Вмешательство прошло успешно.

Медики напоминают: при травмах глаз нельзя заниматься самолечением, а своевременно обращаться за специализированной медицинской помощью.

Ранее в Башкирии врачи помогли женщине с тромбозом стать мамой. 

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