В Уфе врачи спасли зрение малышу после тяжелой травмы глаза

Врачи Уфимского научно-исследовательского института глазных болезней провели уникальную операцию маленькому пациенту.
Ребенку в глаз попало инородное тело и развилось сильное гнойное воспаление, сообщили в медучреждении. При госпитализации малыш уже не различал силуэты, лица, видел лишь свет. Начавшаяся острая инфекция тканей могла привести к слепоте и инвалидности.
Благодаря медицинскому вмешательству зрение удалось спасти. В ходе многоэтапной операции офтальмологи удалили инородное тело из области сетчатки, а также имплантировали интраокулярную линзу для сохранения оптической функции глаза. Вмешательство прошло успешно.
Медики напоминают: при травмах глаз нельзя заниматься самолечением, а своевременно обращаться за специализированной медицинской помощью.
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