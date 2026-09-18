В Нижегородской области спасли 13 далматинцев

Как сообщает pravda-nn.ru, обнаружить далматинцев помогли соседи, которые почувствовали запах гнили. При вскрытии помимо собак в квартире оказались мумии погибших животных, а также горы мусора и фекалии.

Спасенных далматинцев доставили в ветклинику, где выяснилось, что им подрезали голосовые связки.

Отмечается, что во время спасательной операции хозяйка сопротивлялась полиции и пыталась забрать одну из собак. Сейчас женщину допрашивают, обстоятельства выясняются.

Ранее под Уфой в ловушку для отлова собак попал барсук.