В больницах Башкирии работают 90 избирательных участков

В голосовании на выборах принимают активное участие сотрудники и пациенты республиканских больниц. На базе медицинских организаций работают 90 избирательных участков. Из них 55 — это постоянные и 35 временные, сообщила в Общественном пресс-центре первый заместитель министра здравоохранения РБ Гульнара Зиннурова.

«На избирательных участках на базе стационаров созданы все условия для того, чтобы могли проголосовать и наши сотрудники, которые находятся на дежурстве, и наши пациенты», – отметила она.

Отдельные условия в медучреждениях создали для лежачих и парализованных пациентов.

«К маломобильным пациентам приходят члены избирательной комиссии с передвижными урнами. Что касается тех, кто сам не может поставить подпись: если пациент при госпитализации или во время неё указал человека, который, скажем так, является доверенным лицом, то он может в его присутствии сказать, что этот человек поставит подпись вместо него», – пояснила процедуру Гульнара Зиннурова.

Ранее «Башинформ» публиковал мнения политологов о том, что влияет на избирательную активность жителей Башкирии.