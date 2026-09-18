В больницах Башкирии работают 90 избирательных участков

В голосовании на выборах принимают активное участие сотрудники и пациенты республиканских больниц. На базе медицинских организаций работают 90 избирательных участков. Из них 55 — это постоянные и 35 временные, сообщила в Общественном пресс-центре первый заместитель министра здравоохранения РБ Гульнара Зиннурова.
«На избирательных участках на базе стационаров созданы все условия для того, чтобы могли проголосовать и наши сотрудники, которые находятся на дежурстве, и наши пациенты», – отметила она.
Отдельные условия в медучреждениях создали для лежачих и парализованных пациентов.
«К маломобильным пациентам приходят члены избирательной комиссии с передвижными урнами. Что касается тех, кто сам не может поставить подпись: если пациент при госпитализации или во время неё указал человека, который, скажем так, является доверенным лицом, то он может в его присутствии сказать, что этот человек поставит подпись вместо него», – пояснила процедуру Гульнара Зиннурова.
Ранее «Башинформ» публиковал мнения политологов о том, что влияет на избирательную активность жителей Башкирии.
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