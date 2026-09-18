В Башкирии жительница Пензы доехала до УИК на трехколесном велосипеде

Пенсионерка Фарида Валиева и ее соседка Светлана из деревни Пенза Чишминского района республики отправились голосовать в соседнее село Дурасово на велосипедах. Об этом сообщает издание «Родник плюс».

Известно, что 68-летняя Фарида Валиева использует свой «байк» для поездок в магазин, за грибами и по хозяйственным нуждам уже четыре года. По словам жительницы, трёхколёсная конструкция удобна: не требует держать равновесие и имеет вместительную корзину.

Ранее в Башкирии проголосовали марсиане.