В Башкирии жительница Пензы доехала до УИК на трехколесном велосипеде

Пенсионерка Фарида Валиева и ее соседка Светлана из деревни Пенза Чишминского района республики отправились голосовать в соседнее село Дурасово на велосипедах. Об этом сообщает издание «Родник плюс».
Известно, что 68-летняя Фарида Валиева использует свой «байк» для поездок в магазин, за грибами и по хозяйственным нуждам уже четыре года. По словам жительницы, трёхколёсная конструкция удобна: не требует держать равновесие и имеет вместительную корзину.
Ранее в Башкирии проголосовали марсиане.
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