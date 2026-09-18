В Башкирии проголосовали марсиане

Жители деревни Марс Аургазинского района дружно пришли на выборы депутатов Госдумы РФ.

«В этом посёлке всего 25 избирателей. В основном здесь живут пожилые люди старше 80 лет, несмотря на возраст, очень трудолюбивые. Все они проголосовали», — рассказали члены избиркома.

Как марсиане и жители других посёлков с экзотическими названиями голосовали на предыдущих выборах — рассказывали здесь.