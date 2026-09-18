В Башкирии утвердили пообъектный состав Воскресенского завода

Башкультнаследие утвердило пообъектный состав комплекса Воскресенского медеплавильного завода. Это объект культурного наследия федерального значения, который был построен на рубеже XVIII века.
Как говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации РБ, комплекс включает 11 исторических зданий в селе Воскресенское Мелеузовского района. Каждый объект имеет свою уникальную историю: Постройка вспомогательная (памятник XIII в., кон. ХIХ в. — нач. ХХ в.), Главный заводской корпус (1829-1833, 1896 гг.), Плющильная (1840-е гг.), Литейная (1840-е гг.), Магазин-склад (до 1845 г.), Производственная постройка (XIII в., кон. ХIХ в. — нач. ХХ в.), Дом Республика заводовладельцев (кон. ХIХ в. — нач. ХХ в.), Заводоуправление (кон XIII в. — нач. ХIХ в.), Воскресенская церковь (1783 г.), Дом Э. И. Корлейса (Дом жилой с амбулаторией, кон. ХIХ в. — нач. ХХ в.), Госпиталь (1840-е гг.).
Утверждение пообъектного состава обеспечит правовую охрану каждого здания и создаст условия для их реставрации и сохранения как части культурного наследия Башкирии.
Ранее в Башкирии утвердили границы охраны Воскресенского медеплавильного завода.
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