В Башкирии пенсионеров, помогающих фронту, отправили в бесплатный тур

17 сентября группа туристов старшего поколения, состоящая из активистов уфимских волонтерских движений, отправилась в экскурсионную поездку. В рамках республиканского проекта «Башкирское долголетие. Туризм» они посетят Стерлитамак и геопарк «Торатау», сообщили в министерстве предпринимательства и туризма региона.

Напомним, проект «Башкирское долголетие. Туризм» — это масштабная социальная программа правительства республики, направленная на поддержку активного образа жизни граждан «серебряного возраста». Проект был запущен по инициативе Главы республики Радия Хабирова в октябре 2020 года как часть программы «Башкирское долголетие».

Особенностью очередного тура стали его участники. Это не просто пенсионеры, а люди с активной гражданской позицией, которые на постоянной основе помогают участникам специальной военной операции. Среди участников тура – волонтеры движения «Шьем и вяжем для Наших. Башкортостан». Они изготавливают головные уборы, теплые пояса, специальные краги для стрелков. Организация «Масксети «Щит» Уфа» сплела более 58 тысяч сетей для защиты техники и позиций. Проект «Супы из Башкирии» передал бойцам свыше 200 тысяч порций горячего питания. АНО «Под крылом ангела» отправило на передовую более 100 машин гуманитарной помощи и более 1600 маскировочных сетей.

По словам министра предпринимательства и туризма Башкортостана Светланы Верещагиной, туристы «серебряного возраста» служат для всех примером жизненной позиции. Глава ведомства уверена, что такая поездка подарит участникам яркие впечатления и станет источником хорошего настроения за их ежедневный вклад в общее дело.

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