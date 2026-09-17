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17:34 (UTC+5), 17 Сентября 2026

Журналисты Башкирии запустили подкаст о волонтёрах, помогающих СВО

Фото: радио «Юлдаш» | соцсети
Эдуард Кускарбеков
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Журналисты-волонтёры радио «Юлдаш» Зухра Арсаева, Сария Рамазанова и Динара Сафина объявили о запуске нового аудиопроекта «Голос добра. Подкаст волонтёра». Проект, созданный на добровольных началах, посвящён масштабному общественному движению в поддержку участников специальной военной операции.

Радиожурналисты отметили, что их цель – показать без фальши и коммерческого подтекста реальные истории человеческой взаимовыручки, мужества и самоотверженности в тылу и на передовой.

Героиней премьерного выпуска стала известная тележурналистка и активный волонтёр СВО Гузель Хамитова. В откровенном интервью она рассказала о том, как профессиональные навыки помогают в организации гуманитарных миссий, с какими вызовами сталкиваются добровольцы при доставке помощи в зону СВО и что мотивирует медийных людей оставлять привычную работу ради поездок на передовую.

В ближайших выпусках слушатели узнают об истории инженеров и умельцев, создающих уникальное оборудование для спасения жизней бойцов, о том, как устроена доставка гуманитарных грузов на фронт, а также услышат честные рассказы врачей-добровольцев, отправляющихся в госпитали в своё личное время.

«Сегодня волонтёрское движение — это колоссальная сила, держащаяся на плечах неравнодушных людей. Такие лидеры, как Гузель Хамитова, доказывают, что журналистское слово и волонтёрское дело способны спасать жизни. Наша задача — зафиксировать эту живую историю и показать подлинные эмоции тех, кто ежедневно помогает фронту», — говорит команда создателей проекта.

Подкаст «Голос добра. Подкаст волонтёра» доступен для прослушивания во ВКонтакте. Новые эпизоды будут выходить еженедельно по средам.

В первом выпуске также прозвучит премьера песни «Мы журналисты-волонтёры». Автор текста Гульшат Имельбаева.

«Это наш гимн», — сообщили женщины-репортёры.

Ранее Гузель Хамитова и военкор «Башинформа» Эдуард Кускарбеков рассказали о миссии журналистов в специальной военной операции и в тылу. 

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