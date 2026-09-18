Погода в Башкирии продолжает радовать теплом и солнцем

По данным Башгидромета, сегодня в регионе без существенных осадков. Утром местами туман. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха днем +15, +20°.
В субботу, 19 сентября, вновь без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +2, +7°, днем +17, +22°.
В воскресенье, 20 сентября, характер погоды сохранится. По-прежнему без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +2, +7°, днем + 17, + 22°.
Как ранее сообщал Башинформ, в конце текущей недели на территорию республики с юго-западных районов России сместится область высокого давления. В республике наступит бабье лето — период сухой, солнечной и теплой погоды осенью.
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