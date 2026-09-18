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15:34 (UTC+5), 18 Сентября 2026

МВД по Башкирии анонсировало антинаркотическую акцию

В республике с 21 сентября по 2 октября пройдет акция «Сообщи, где торгуют смертью».

Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
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Правоохранительные органы призывают граждан объединить усилия в борьбе с незаконным оборотом запрещенных веществ. Организаторы обращаются к жителям региона с просьбой не оставаться в стороне и проявить активную гражданскую позицию.

Как отметили в пресс-службе МВД по РБ, если у вас есть информация о фактах торговли или потребления наркотиков, местах их сбыта, содержании наркопритонов, а также рекламе и пропаганде запрещенных веществ — ваш звонок может спасти чью-то жизнь.

Как сообщить информацию:

  • Позвонить по круглосуточному телефону доверия МВД по РБ: 8 (347) 279-32-92.
  • Оставить сообщение на официальном сайте ведомства (www.02.мвд.рф) во вкладке «Наркотикам нет».

Сотрудники полиции проверят каждое обращение. При необходимости заявителям окажут консультативную помощь и подскажут, куда обратиться за поддержкой в сложной ситуации. Для лиц, столкнувшихся с проблемой наркозависимости, предусмотрена помощь в республиканских наркологических диспансерах и на горячих линиях психологической поддержки. Анонимность всех обращений гарантируется.

Основная цель акции — привлечь внимание общественности к проблеме наркомании и скоординировать действия граждан и правоохранительных органов для эффективного противодействия этому социальному злу.

Ранее кибермошенники обманули пятиклассницу из Башкирии на 30 тысяч рублей.

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