МВД по Башкирии анонсировало антинаркотическую акцию

Правоохранительные органы призывают граждан объединить усилия в борьбе с незаконным оборотом запрещенных веществ. Организаторы обращаются к жителям региона с просьбой не оставаться в стороне и проявить активную гражданскую позицию.
Как отметили в пресс-службе МВД по РБ, если у вас есть информация о фактах торговли или потребления наркотиков, местах их сбыта, содержании наркопритонов, а также рекламе и пропаганде запрещенных веществ — ваш звонок может спасти чью-то жизнь.
Как сообщить информацию:
Сотрудники полиции проверят каждое обращение. При необходимости заявителям окажут консультативную помощь и подскажут, куда обратиться за поддержкой в сложной ситуации. Для лиц, столкнувшихся с проблемой наркозависимости, предусмотрена помощь в республиканских наркологических диспансерах и на горячих линиях психологической поддержки. Анонимность всех обращений гарантируется.
Основная цель акции — привлечь внимание общественности к проблеме наркомании и скоординировать действия граждан и правоохранительных органов для эффективного противодействия этому социальному злу.
Ранее кибермошенники обманули пятиклассницу из Башкирии на 30 тысяч рублей.
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