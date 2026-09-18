Кибермошенники обманули пятиклассницу из Башкирии на 30 тысяч рублей

Как установили сотрудники полиции, ребенок загрузил файл «Luch.apk». Сразу после его запуска на экране появилось уведомление о необходимости дождаться обновления данных. Пока школьница следовала инструкции, злоумышленники получили доступ к ее устройству. Вскоре на телефон стали приходить сообщения якобы от службы безопасности банка о зафиксированной вирусной активности. Чтобы «устранить проблему», по требованию неизвестных девочка назвала им кодовое слово и предоставила удаленный доступ к файлам телефона. Этого времени преступникам хватило, чтобы списать с привязанной кредитной карты 30 тысяч рублей.

Поняв, что на устройство попал вредоносный файл, школьница самостоятельно удалила подозрительное приложение и рассказала обо всем матери. Женщина немедленно обратилась в правоохранительные органы.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Полиция устанавливает личности злоумышленников, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

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