Минэкологии Башкирии взяло на контроль ситуацию с волками

В министерстве природопользования и экологии Башкирии прокомментировали ситуацию с волками в Зилаирском районе. Как сообщил замминистра Камиль Биргулиев, хищники закрепились на данной территории и представляют реальную угрозу для животноводства.
«Ситуация с нападением волков на границе Зилаирского и Хайбуллинского районов, к сожалению, повторяется. Как и неделю назад в Зилаирском районе, та же стая из 10 особей совершила нападение на домашний скот. Это говорит о том, что хищники закрепились на данной территории и представляют реальную угрозу для животноводства. Вчера охотниками была добыта одна волчица, но это лишь часть стаи. Сейчас егерями Ассоциации охотников и рыболовов республики организована ночная охота, которая является наиболее эффективным методом борьбы с волками в таких условиях. Мы призываем местных фермеров к бдительности и рекомендуем не оставлять скот без присмотра в вечернее и ночное время. Министерство держит ситуацию на контроле и окажет содействие в организации дальнейших мероприятий по отстрелу хищников», — отметил Камиль Биргулиев.
Как ранее сообщал Башинформ, в Зилаирском районе волки напали на домашний скот, в окрестностях деревни Сидоровка хищники загрызли девять овец и трех коз.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.