Минэкологии Башкирии взяло на контроль ситуацию с волками

В министерстве природопользования и экологии Башкирии прокомментировали ситуацию с волками в Зилаирском районе. Как сообщил замминистра Камиль Биргулиев, хищники закрепились на данной территории и представляют реальную угрозу для животноводства.

«Ситуация с нападением волков на границе Зилаирского и Хайбуллинского районов, к сожалению, повторяется. Как и неделю назад в Зилаирском районе, та же стая из 10 особей совершила нападение на домашний скот. Это говорит о том, что хищники закрепились на данной территории и представляют реальную угрозу для животноводства. Вчера охотниками была добыта одна волчица, но это лишь часть стаи. Сейчас егерями Ассоциации охотников и рыболовов республики организована ночная охота, которая является наиболее эффективным методом борьбы с волками в таких условиях. Мы призываем местных фермеров к бдительности и рекомендуем не оставлять скот без присмотра в вечернее и ночное время. Министерство держит ситуацию на контроле и окажет содействие в организации дальнейших мероприятий по отстрелу хищников», — отметил Камиль Биргулиев.

Как ранее сообщал Башинформ, в Зилаирском районе волки напали на домашний скот, в окрестностях деревни Сидоровка хищники загрызли девять овец и трех коз.