Медведица с медвежатами вышла к дороге в Башкирии

Вблизи деревни Кулгунино Ишимбайского района местный житель Риф Султанбаев запечатлел на видео медведицу с медвежатами. Косолапые выбежали на дорогу перед автомобилем. Пресс-служба минэкологии Башкирии прислала видеозапись встречи с животными в редакцию «Башинформа».

Специалисты напоминают: бурый медведь — обычный обитатель лесов Башкирии, однако его появление вблизи дорог и населённых пунктов всегда требует повышенной осторожности. Особенно опасна встреча с медведицей с медвежатами — в случае угрозы потомству она может проявить агрессию.

«При встрече с медведем не приближайтесь к животному и не пытайтесь его сфотографировать. Не шумите и не делайте резких движений. Медленно отступайте, не поворачиваясь спиной. Сообщить о встрече можно в оперативно-диспетчерскую службу минэкологии РБ по телефону: 218-04-30», — сообщили в минэкологии.

Ранее в башкирском заказнике «Шайтантау» инспектор Ямиль Илембетов встретил медведя.