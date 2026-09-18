Инспектор на дереве, медведь у солонца: в Башкирии прошла необычная встреча

Он едва не столкнулся нос к носу с медведем, сообщили «Башинформу» в пресс-службе минэкологии Башкирии. Инцидент случился во время планового рейда, когда сотрудник заповедника пришел подсыпать соль на солонцы — специальные площадки, где дикие животные восполняют нехватку минералов.

«Тишина, лес, знакомые тропы. И вдруг из‑за деревьев выходит медведь. Идёт прямо на меня», — рассказал позже Ямиль Илембетов.

Времени на раздумья не было. Инспектор быстро забрался на дерево и замер. Медведь сначала не заметил человека. Он спокойно подошел к солонцу и заинтересовался угощением.

Пока косолапый изучал запасы, инспектор не растерялся и начал снимать происходящее на видео. Но природа взяла свое. Через какое-то время медведь почуял запах человека, насторожился и поспешил скрыться в лесу. Конфликт был исчерпан мирно, но впечатлений у инспектора хватит теперь надолго.

Заказник «Шайтантау» в Хайбуллинском районе — одно из уникальных природных мест Башкирии. Здесь обитают медведи, лоси, косули, зайцы и другие дикие животные. Работа инспекторов — не только следить за порядком и защищать территорию от браконьеров, но и помогать обитателям леса: подсыпать соль на солонцы, организовывать подкормку в зимний период.

Специалисты вновь напоминают: встреча с медведем в лесу — всегда неожиданность, даже для опытного человека. Основное правило при такой встрече — не паниковать, не убегать и не делать резких движений. Ямиль Илембетов действовал строго по инструкции. Он поднялся на дерево и дал косолапому возможность спокойно уйти.

По словам сотрудников заказника, медведи — звери осторожные и сами стараются избегать контакта с человеком. Чаще всего на солонцы приходят лоси и косули, но иногда сюда заглядывают и более крупные хищники. Такие эпизоды — редкость, но они лишний раз напоминают о том, как важно соблюдать правила безопасности на особо охраняемых природных территориях.