Матери-героини в Башкирии будут получать выплату без бумажной волокиты

С этого времени матерям-героиням не нужно будет собирать пакет документов, подавать заявление для начисления единовременной выплаты к ордену.

Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, которые родили и воспитали десять и более детей в условиях социально ответственной семьи. Матерям-героиням единовременно выплачивается 1 млн рублей.

«Звание „Мать-героиня“ — это высшая награда за родительский труд. В Башкортостане проживают 12 женщин, удостоенные указом президента России высокого звания „Мать-героиня“. После возрождения в 2022 году в стране этой награды первой в нашей республике её обладательницей стала Альбина Рифовна Хайдаршина из села Старобалтачево Балтачевского района, подарившая жизнь 13 детям», — рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ольга Кабанова.

Женщины, имеющие такое звание, могут воспользоваться правом на внеочередное бесплатное оказание медицинской помощи, бесплатное обеспечение один раз в год путевками в санаторий и т. д.

О том, на какие государственные и общественные награды могут претендовать родители, можно узнать на сайте минтруда Башкирии.

Ранее Башинформ сообщил о том, что новая общественная награда «Почетный хранитель семейных традиций» учреждена к Году большой и дружной семьи в Башкирии.