Матери-героини в Башкирии будут получать выплату без бумажной волокиты

С этого времени матерям-героиням не нужно будет собирать пакет документов, подавать заявление для начисления единовременной выплаты к ордену.
Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, которые родили и воспитали десять и более детей в условиях социально ответственной семьи. Матерям-героиням единовременно выплачивается 1 млн рублей.
«Звание „Мать-героиня“ — это высшая награда за родительский труд. В Башкортостане проживают 12 женщин, удостоенные указом президента России высокого звания „Мать-героиня“. После возрождения в 2022 году в стране этой награды первой в нашей республике её обладательницей стала Альбина Рифовна Хайдаршина из села Старобалтачево Балтачевского района, подарившая жизнь 13 детям», — рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ольга Кабанова.
Женщины, имеющие такое звание, могут воспользоваться правом на внеочередное бесплатное оказание медицинской помощи, бесплатное обеспечение один раз в год путевками в санаторий и т. д.
О том, на какие государственные и общественные награды могут претендовать родители, можно узнать на сайте минтруда Башкирии.
Ранее Башинформ сообщил о том, что новая общественная награда «Почетный хранитель семейных традиций» учреждена к Году большой и дружной семьи в Башкирии.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.