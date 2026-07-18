В Башкирии учредили награду «Почетный хранитель семейных традиций»

Новая общественная награда «Почетный хранитель семейных традиций» учреждена к Году большой и дружной семьи в Башкирии. Об этом в своих соцсетях сообщил Глава республики Радий Хабиров.
«Символично, что именно сейчас, когда укреплению традиционных семейных ценностей отводится первостепенная роль, мы в Башкортостане учредили общественную награду – «Почётный хранитель семейных традиций». Будем отмечать ею бабушек и дедушек, воспитавших много детей и внуков, а главное – передавших им правильные представления о жизни», — пояснил Хабиров.
С инициативой выступил Союз женщин Башкирии. Председатель общественной организации, глава Иглинского района Гюзель Насырова отметила, что награда станет признанием заслуг бабушек и дедушек, особенно многодетных, в воспитании молодого поколения.
Гюзель Насырова также упомянула, что введение этой награды предусмотрено Стратегией действий по поддержке семьи и демографической политики в России до 2036 года.
«Целью награды является укрепление института семьи и продвижение традиционных семейных ценностей. В каждом районе и населенном пункте Башкортостана много добрых, богатых семей. Мы хотим показать это нашим детям и будущему поколению. В этих семьях не только воспитывали детей, но и берегли традиции, сохраняли культуру, передавали ее из поколения в поколение. Во многих многодетных семьях рождаются тоже многодетные. Поэтому мы поддерживаем инициативу женщин. Эта награда станет признанием заслуг добрых и многодетных семей перед нашей страной», — сказала «Башинформу» Гюзель Насырова.
Ранее Глава Башкирии в соцсетях рассказал о жительнице республики, удостоенной недавно звания «Мать-героиня».
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