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14:33 (UTC+5), 18 Сентября 2026

17 избирательных участков открыты в университетах Башкирии

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова
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17 избирательных участков организовали в университетах республики, сообщил в Общественном пресс-центре первый заместитель председателя Госкомитета РБ по науке и высшему образованию Азат Фаттахов.

По его словам, семь УИКов работают в филиалах УУНиТ, четыре  – в педуниверситете, два – в нефтяном университете, по одному – в БГМУ и институте искусств. Остальные избирательные участки работают в научных учреждениях.

Расписание на первый день голосования подвинули таким образом, чтобы у студентов была возможность проголосовать перед началом пар.

Иногородние студенты заранее смогли прикрепиться к участкам по месту пребывания, поэтому им не пришлось прерывать образовательный процесс и ехать далеко домой, подчеркнул Азат Фаттахов.

Член Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах в 2026 году в Республике Башкортостан Тимур Валитов отметил, что организация УИКов в университетах и политическое просвещение студентов республики были значимой задачей.

«В период предвыборной кампании университеты в своих социальных сетях размещали необходимую информацию о предстоящих выборах. Потому что если не заниматься политическим просвещением ребят, то их вниманием завладеет "суррогат"», – сказал он.

Ранее стало известно, сколько избирательных участков есть в больницах Башкирии.

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