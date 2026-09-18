Федеральный эксперт отметил организацию выборов в Башкирии

Председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод высоко оценил подготовку к выборам в Башкирии. На встрече с журналистами в Общественном пресс-центре он отметил, что предвыборная кампания была организована достойно.

«Предвыборная кампания в Башкортостане прошла в рабочем режиме, с участием представителей парламентских и непарламентских партий. С интересом воспринятая жителями республики, не было равнодушия со стороны населения», – отметил эксперт.

Как особо подчеркнул спикер, в Башкирии сделано всё, чтобы обеспечить комфортное и безопасное волеизъявление граждан.