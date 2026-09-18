Федеральный эксперт отметил организацию выборов в Башкирии

Председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод высоко оценил подготовку к выборам в Башкирии. На встрече с журналистами в Общественном пресс-центре он отметил, что предвыборная кампания была организована достойно.
«Предвыборная кампания в Башкортостане прошла в рабочем режиме, с участием представителей парламентских и непарламентских партий. С интересом воспринятая жителями республики, не было равнодушия со стороны населения», – отметил эксперт.
Как особо подчеркнул спикер, в Башкирии сделано всё, чтобы обеспечить комфортное и безопасное волеизъявление граждан.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.