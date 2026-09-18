Из Башкирии в зону СВО отправили технику, медикаменты и башкирский мед

Из Уфы на передовую ушел очередной, 24-й по счету гуманитарный груз в рамках регионального проекта «Защитник Отечества» при поддержке волонтерского штаба имени Минигали Шаймуратова.

Сбор помощи продолжается непрерывно — даже сейчас, во время дней голосования, жители республики не забывают о своих защитниках.

В этот раз бойцам трех подразделений передали: малотоннажный грузовик «Газель», медикаменты, снаряжение, генераторы и бензопилы, технику для защиты от беспилотников и пожаротушения, инструменты и знаменитый башкирский мед. К сбору груза присоединились спортсмены из Федерации тхэквондо России. Помощь была собрана строго по адресным заявкам военнослужащих.

«Мы находимся в постоянном контакте с командирами подразделений. Обратная связь подтверждает: помощь доходит до адресатов вовремя и является крайне востребованной у ребят в зоне специальной военной операции», — подчеркнул координатор проекта «Защитник Отечества» Фагит Латипов.

С начала работы движения штабы имени Шаймуратова объединили 23 тысячи добровольцев. Из республики отправили более 186 конвоев, привезли на фронт 880 единиц техники и сделали своими руками свыше 47 тысяч маскировочных сетей и 90 тысяч окопных свечей. За последние два года адресную социальную и бытовую поддержку получили больше 8 тысяч семей военнослужащих.

Ранее участник СВО поблагодарил за присланные из Уфы мотоциклы.