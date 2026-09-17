Житель Уфы получил почти 3 млн рублей на развитие своей фитнес-сети

Сеть фитнес-клубов создал в столице Башкирии социальный предприниматель Руслан Якупов. Посетителям спортивных заведений доступен широкий спектр услуг для комплексной «прокачки» физической формы, включая групповые программы.

Как поделились в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом, благодаря господдержке Руслан получил льготный кредит в 2,99 миллиона рублей. На эти средства он оплатил аренду и обновил спортинвентарь.

Известно, что статус соцпредпринимателя позволил уфимцу оформить заем с рекордно низкой ставкой в 4,5%.

Напомним, жители Башкирии могут получить налоговый вычет за занятия спортом.