Житель Уфы получил почти 3 млн рублей на развитие своей фитнес-сети

Сеть фитнес-клубов создал в столице Башкирии социальный предприниматель Руслан Якупов. Посетителям спортивных заведений доступен широкий спектр услуг для комплексной «прокачки» физической формы, включая групповые программы.
Как поделились в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом, благодаря господдержке Руслан получил льготный кредит в 2,99 миллиона рублей. На эти средства он оплатил аренду и обновил спортинвентарь.
Известно, что статус соцпредпринимателя позволил уфимцу оформить заем с рекордно низкой ставкой в 4,5%.
Напомним, жители Башкирии могут получить налоговый вычет за занятия спортом.
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