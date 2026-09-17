В город Башкирии забрел лось

В Стерлитамаке у спорткомплекса «Содовик» заметили лося. Об этом в соцсетях сообщают местные жители. Лесного гостя даже засняли за трапезой – он поедал листья на деревьях.
Отметим, что сохатые выходят к людям в Стерлитамаке не в первый раз. Так, к примеру, в прошлом году животное появилось в микрорайоне по улице Дружбы, 35. На место выезжали специалисты минэкологии.
Специалисты напоминают: осенью встречи становятся вероятнее, так как у лосей начинается гон, животные больше перемещаются в поисках пары. Молодые особи тоже могут уходить с привычной территории и оказываться рядом с городом.
При встрече с дикими животными необходимо не приближаться к животному и избегать любого контакта, воздержаться от кормления и попыток напугать или прогнать лосенка, избегать резких движений и громких звуков и немедленно сообщить о происшествии в компетентные органы.
Ранее в минэкологии Башкирии прокомментировали высокую активность медведей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.