В город Башкирии забрел лось

В Стерлитамаке у спорткомплекса «Содовик» заметили лося. Об этом в соцсетях сообщают местные жители. Лесного гостя даже засняли за трапезой – он поедал листья на деревьях.

Отметим, что сохатые выходят к людям в Стерлитамаке не в первый раз. Так, к примеру, в прошлом году животное появилось в микрорайоне по улице Дружбы, 35. На место выезжали специалисты минэкологии.

Специалисты напоминают: осенью встречи становятся вероятнее, так как у лосей начинается гон, животные больше перемещаются в поисках пары. Молодые особи тоже могут уходить с привычной территории и оказываться рядом с городом.

При встрече с дикими животными необходимо не приближаться к животному и избегать любого контакта, воздержаться от кормления и попыток напугать или прогнать лосенка, избегать резких движений и громких звуков и немедленно сообщить о происшествии в компетентные органы.

Ранее в минэкологии Башкирии прокомментировали высокую активность медведей.