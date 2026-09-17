В Башкирии мурал «Всадники» стал частью парка Героев

Мурал «Всадники» на улице Студенческой изображает воинов легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии под командованием генерал-майора Минигали Шаймуратова. Теперь он стал частью парка Героев в городе Агидель. Напомним, мурал на фасаде десятиэтажного дома в 2025 году получил третье место в финале фестиваля «ФормАрт».

– Работа вышла за рамки фестиваля «ФормАрт» и стала продолжением комплексного благоустройства территории, формируя гармоничную окружающую среду вместе с парком. Особую значимость работе придает связь с историей города — после войны в Агидели жил Герой Советского Союза Абдулла Шагиев, один из бойцов прославленной дивизии. Таким образом, мурал и парк Героев создают единый комплекс, где искусство и благоустройство дополняют друг друга, – прокомментировали в центре народного творчества.

Важной частью этого пространства является мемориал, посвящённый памяти Героя России капитана Руслана Холбана. 12 лет назад молодой капитан совершил подвиг: ценой своей жизни, выполняя воинский долг, он защищал независимость нашей Родины и героически погиб в контртеррористической операции. Указом Президента России капитан Руслан Константинович Холбан посмертно был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами.

В городе Агидель парк Героев стал победителем Всероссийского голосования по выбору объектов для благоустройства в 2027 году. Здесь запланированы устройство новых покрытий и монтаж современного освещения. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Преображение парка Героев началось уже в этом году. Вдоль будущего парка уже проложили новые пешеходные дорожки. Они сделали прогулки по этой территории более удобными и безопасными. В 2027 году работы в парке Героев продолжатся: уложат новые дорожки и обустроят площадки для прогулок, установят современные фонари, чтобы парк стал безопасным и привлекательным в вечернее время. Парк Героев посвящён памяти участников СВО и станет местом, где можно почтить память героев и провести время с семьей.