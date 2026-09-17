Пятница, 18 Сентября 2026
Уфа
+15 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПВыборы-2026КультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
12:13 (UTC+5), 17 Сентября 2026

В Башкирии мурал «Всадники» стал частью парка Героев

Автор мурала – художник из Башкортостана Кирилл Ильин, один из победителей фестиваля «ФормАрт». Работа вышла за рамки фестиваля и стала продолжением комплексного благоустройства территории, формируя гармоничную окружающую среду вместе с парком.

Фото: Ильяс Гимаев, Татьяна Зимина | Республиканский центр народного творчества
Лейла Аралбаева
Прослушать статью:

Мурал «Всадники» на улице Студенческой изображает воинов легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии под командованием генерал-майора Минигали Шаймуратова. Теперь он стал частью парка Героев в городе Агидель. Напомним, мурал на фасаде десятиэтажного дома в 2025 году получил третье место в финале фестиваля «ФормАрт».

– Работа вышла за рамки фестиваля «ФормАрт» и стала продолжением комплексного благоустройства территории, формируя гармоничную окружающую среду вместе с парком. Особую значимость работе придает связь с историей города — после войны в Агидели жил Герой Советского Союза Абдулла Шагиев, один из бойцов прославленной дивизии. Таким образом, мурал и парк Героев создают единый комплекс, где искусство и благоустройство дополняют друг друга, – прокомментировали в центре народного творчества.

Важной частью этого пространства является мемориал, посвящённый памяти Героя России капитана Руслана Холбана. 12 лет назад молодой капитан совершил подвиг: ценой своей жизни, выполняя воинский долг, он защищал независимость нашей Родины и героически погиб в контртеррористической операции. Указом Президента России капитан Руслан Константинович Холбан посмертно был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами.

В городе Агидель парк Героев стал победителем Всероссийского голосования по выбору объектов для благоустройства в 2027 году. Здесь запланированы устройство новых покрытий и монтаж современного освещения. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Преображение парка Героев началось уже в этом году. Вдоль будущего парка уже проложили новые пешеходные дорожки. Они сделали прогулки по этой территории более удобными и безопасными. В 2027 году работы в парке Героев продолжатся: уложат новые дорожки и обустроят площадки для прогулок, установят современные фонари, чтобы парк стал безопасным и привлекательным в вечернее время. Парк Героев посвящён памяти участников СВО и станет местом, где можно почтить память героев и провести время с семьей.

Ильяс Гимаев, Татьяна Зимина Республиканский центр народного творчества
Ильяс Гимаев, Татьяна Зимина Республиканский центр народного творчества
Ильяс Гимаев, Татьяна Зимина Республиканский центр народного творчества
Ильяс Гимаев, Татьяна Зимина Республиканский центр народного творчества
Фото: Ильяс Гимаев, Татьяна Зимина | Республиканский центр народного творчества
1 из 4
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru