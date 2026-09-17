В Башкирии из-за пожаров закрыли парк «Иремель»

В Башкирии ввели временный запрет на посещение природного парка «Иремель». Как сообщили на официальной странице природного парка, запрет будет действовать до 28 сентября.

«Из-за установления высокого класса пожарной опасности в лесах и роста числа природных пожаров введен временный запрет на посещение природного парка. Безопасность наших посетителей и сохранение уникальной экосистемы парка — наш главный приоритет. Просим вас отнестись к ситуации с пониманием, отложить запланированные поездки на Иремель в этот период и не подвергать себя опасности», — сообщили в природном парке.

Ранее Башинформ информировал, что на горе Иремель в Башкирии выпал первый снег.