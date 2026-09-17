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17:41 (UTC+5), 17 Сентября 2026

В Абзелиловском районе Башкирии простились с последним ветераном

Герой Великой Отечественной войны не дожил до своего столетия считанные дни.

Фото: Зинира Исянаманова | Начальник отдела информационно-аналитической работы администрации Абзелиловского района
Ляйсан Закирова
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В деревне Казмашево Абзелиловского района проводили в последний путь ветерана Великой Отечественной войны Ишкула Махмутова. Печальную новость сообщил глава администрации Айрат Аминев.

Ишкул Хамзинович родился 26 сентября 1926 года. 12 декабря 1943 года его призвал райвоенкомат в селе Аскарово. Спустя четыре дня началось обучение в Алкино под Уфой, а 16 мая 1944 года он поступил в действующую армию в Смоленской области. Участвовал в военных операциях в лесах Белоруссии и Прибалтики. Вел оборонительно-наступательные бои на границе Белоруссии и Смоленской области. 14 июля 1944 года вместе с десятью сослуживцами оказался в окружении и попал в плен.

Их отправили в лагерь для военнопленных под Ригой, затем по Балтике на баржах – в Германию, в лагерь под Дрезденом. Когда началось наступление Советской Армии, пленных перевели на запад Германии, но у города Ганновер их освободили американские войска. В июне 1945 года бывших военнопленных под охраной пешком отправляют в СССР, со станции Жабинка (Белоруссия) на поезде привозят в Пермь. Ишкул Махмутов в 1948 году побывал в отпуске в деревне, затем до декабря 1950 года работал на лесозаготовке в Пермской области. В том же году с женой Ракией возвратился домой.

За мужество и доблесть он удостоен высоких наград: ордена Отечественной войны II степени, медали «За Победу над Германией» и медали Жукова. 

После войны Ишкул Хамзинович многие годы работал разнорабочим в колхозе «Заветы Ильича». Его общий трудовой стаж более 41 года. Он ветеран труда, кавалер множества благодарственных писем и почетных грамот. Человек, который отдал молодые годы фронту, а затем всю жизнь – подъему родного села.

Ишкул Махмутов был последним оставшимся в живых ветераном Великой Отечественной войны в своем районе. 

Ранее в Белорецке ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Иван Лощанов. 

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