Налог на прибыль для производителей анимации снизится до 3%

По поручению президента России ставка налога на прибыль для отечественных организаций, производящих анимационные фильмы, будет снижена до 3%. Новая норма начнёт применяться с 2027 года.
Для получения льготы компания должна в течение 5 лет находиться в соответствующем реестре. В прошлом году в нём состояло более 70 анимационных студий.
«Рассчитываем, что такое решение повысит инвестиционную привлекательность организаций, которые специализируются на выпуске анимационных фильмов, а в кинотеатрах, на телевидении и на онлайн-платформах появится больше российских качественных картин для семейной аудитории», — отметил Михаил Мишустин.
Ранее три мультфильма авторов из Башкирии вышли в финал международного фестиваля.
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