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15:15 (UTC+5), 16 Сентября 2026

В башкирском санатории «Карагай» открылся тёплый переход между корпусами

Фото: Пресс-служба | санатория Карагай
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Очередной этап модернизации завершился в санатории «Карагай» в Мечетлинском районе Башкирии. Здесь открылся тёплый переход, соединивший жилые корпуса с лечебным и административным корпусами. Теперь гостям не нужно выходить на улицу, особенно в холодную и дождливую погоду, чтобы попасть в регистратуру, на процедуры, в ресторан, бассейн, минимаркет, спортзал, а также библиотеку, дежурную и детскую комнаты, отметили в здравнице.

Объект представляет собой многофункциональный комплекс. Внутри перехода обустроили процедурный кабинет и дежурный кабинет неотложной помощи, а также номера категории «Полулюкс». Их перенос в новое здание позволил расширить номерной фонд в корпусах.

Строительство началось в 2025 году, возвели объект своими силами, не привлекая подрядчиков, подчеркнули в организации.

Санаторий продолжает обновляться в последние годы. Модернизация затронула лечебную базу: введён в эксплуатацию врачебный корпус «Табип», открыты новые кабинеты врачей. Для досуга и отдыха обустроена современная пляжная зона, отремонтированы киноконцертный и дискозалы. Также обновлена инфраструктура комплекса – уложена брусчатка, отремонтированы дороги и тротуары. Реконструированы прачечный и швейный цеха, улучшены условия в столовой для сотрудников «Ашхана». Построено новое помещение Фитобара и питьевого бювета, обновлены помещения Центра досуга и обустроена зона ГТО. Ресторан «Курай» получил сертификацию ресторанного питания.

Как подчеркнули в пресс-службе санатория, комплексное обновление позволяет здравнице повышать качество сервиса для гостей. Работа по модернизации инфраструктуры санатория будет продолжена.

Пресс-служба санатория Карагай
Пресс-служба санатория Карагай
Пресс-служба санатория Карагай
Пресс-служба санатория Карагай
Пресс-служба санатория Карагай
Фото: Пресс-служба | санатория Карагай
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