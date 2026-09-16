Радий Хабиров оценил работу санавиации и отделения РДКБ в Уфе

Заведующий отделением детской экстренной и планово-консультативной медицинской помощи Лиана Аминева рассказала, что диспетчерская детской санавиации работает ежедневно в круглосуточном режиме. В арсенале подразделения — два современных вертолёта «Ансат», оборудованных под медицинский модуль, и четыре реанимобиля. Каждая такая машина — это, по сути, палата реанимации на колёсах. Врачи могут проводить интенсивную терапию прямо во время транспортировки.
«Перемещения бригад санавиации доступны в режиме онлайн. На мониторе диспетчера — карта ГЛОНАСС, где виден каждый автомобиль. Система работает даже там, где нет мобильной связи: если в глубинке пропадает сеть, в больнице точно знают, где именно едет бригада и когда прибудет за ребёнком», – пояснила Лиана Аминева.
Сфера применения санитарной авиации шире, чем экстренная транспортировка пациентов. Специалисты районных и городских больниц могут связаться с диспетчерской службой, в том числе и для получения консультации. А врачи РДКБ, в свою очередь, могут получить консультации по сложным случаям у своих коллег из ведущих федеральных медицинских центров.
Также практикуются выезды врачей РДКБ в районы для проведения сложных оперативных вмешательств. Решение об эвакуации пациента в Уфу принимается только в случаях, когда оказать необходимую помощь на месте невозможно.
Главный врач республиканской детской клинической больницы Людмила Семавина рассказала, что у них постоянно работают четыре бригады, дежурят врач-реаниматолог, бригада узких специалистов, хирург, травматолог, нейрохирург.
При клинике работает и Центр катамнеза. Министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин пояснил, что катамнез – это продолжение медицинского сопровождения после выписки из роддома. Это особенно актуально для недоношенных детей, малышей с перинатальной патологией, генетическими и неврологическими заболеваниями.
С 2024 года на учете состоит 2950 детей, осмотрено более 5,2 тыс. детей. Причем опыт республики в этом направлении является уникальным, так как дети из группы риска находятся в сопровождении врачей вплоть до наступления совершеннолетия.
Главный врач больницы Людмила Семавина пояснила, что эндокринологическое отделение является единственным отделением в республике, оказывающим стационарную специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь детям с эндокринной патологией.
По ее словам, ежегодно в республике выявляется более 200 детей с сахарным диабетом 1 типа. В регистре пациентов с сахарным диабетом состоит 1905 детей.
Эндокринологическое отделение функционирует с момента открытия больницы в 1972 году. Ежегодно более 1600 детей получают медицинскую помощь, из них 72% дети-инвалиды. За 2025 год 1353 ребенка с сахарным диабетом получили стационарное лечение. Учитывая особенности детей с сахарным диабетом, госпитализация в эндокринологическое отделение проводится совместно с ухаживающими лицами.
В отделении работает Школа диабета для детей и их родителей. В 2025 году обучение в ней прошли 1473 ребенка совместно с родителями.
Помповая инсулинотерапия была внедрена в практику эндокринологического отделения в 2007 году. С 2021 года используются помпы с гибридной обратной связью. В настоящее время инсулиновыми помпами пользуются 624 ребенка с сахарным диабетом, что составляет 38% от общего числа больных детей в республике.
Башкортостан занимает лидирующие позиции по установке инсулиновых помп. В год в РДКБ устанавливается 105 инсулиновых помп.
С конца 2023 года в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» пациенты обеспечиваются системами непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ).
Активно развивается телемедицинское консультирование. За 8 месяцев 2026 года проведено 937 телемедицинских консультаций с медицинскими организациями Башкортостана. Детские врачи – эндокринологи работают в составе мобильной медицинской бригады консультативно-диагностической поликлиники больницы.
Отметим, в этом году проведен капитальный ремонт отделения, благодаря финансовой поддержке благотворительного фонда «Лаки» в сумме 9,6 млн рублей. Проведен ремонт всех палат и помещений, предназначенных для пациентов.
Было проведено полное переоснащение отделения медицинской мебелью, мебелью для пациентов и сотрудников РДКБ на сумму 3,6 млн рублей. Благодаря ремонту дополнительно появились две маломестные палаты для пациентов, увеличилась площадь помещения для Школы сахарного диабета.
«РДКБ – наше флагманское учреждение. Здесь и компетенция высочайшая, и лучшие врачи собраны. Три года назад ввели здесь Центр онкологии и гематологии. Мы сегодня посмотрели, как привели в порядок эндокринологическое отделение. Ремонт провели за счёт внебюджетных средств.
Когда дети болеют, счёт иногда идёт действительно на минуты, на часы. Республика большая, поэтому нужна и санавиация, система стекания информации в одну точку, быстрое принятие решений, быстрая эвакуация — это мы сегодня обсуждали здесь. У нас два вертолёта есть, которые этим занимаются. Уже как санавиация подключился наш «Ястреб» К-32», – сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».
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