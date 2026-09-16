Пятница, 18 Сентября 2026
Уфа
+15 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПВыборы-2026КультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
12:19 (UTC+5), 16 Сентября 2026

Радий Хабиров оценил работу санавиации и отделения РДКБ в Уфе

В Уфе 16 сентября Глава Башкортостана Радий Хабиров в Республиканской детской клинической больнице (РДКБ) ознакомился с работой отделения детской экстренной и планово-консультативной медицинской помощи и эндокринологического отделения.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
Прослушать статью:

Заведующий отделением детской экстренной и планово-консультативной медицинской помощи Лиана Аминева рассказала, что диспетчерская детской санавиации работает ежедневно в круглосуточном режиме. В арсенале подразделения — два современных вертолёта «Ансат», оборудованных под медицинский модуль, и четыре реанимобиля. Каждая такая машина — это, по сути, палата реанимации на колёсах. Врачи могут проводить интенсивную терапию прямо во время транспортировки.

«Перемещения бригад санавиации доступны в режиме онлайн. На мониторе диспетчера — карта ГЛОНАСС, где виден каждый автомобиль. Система работает даже там, где нет мобильной связи: если в глубинке пропадает сеть, в больнице точно знают, где именно едет бригада и когда прибудет за ребёнком», – пояснила Лиана Аминева.
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
1 из 7

Сфера применения санитарной авиации шире, чем экстренная транспортировка пациентов. Специалисты районных и городских больниц могут связаться с диспетчерской службой, в том числе и для получения консультации. А врачи РДКБ, в свою очередь, могут получить консультации по сложным случаям у своих коллег из ведущих федеральных медицинских центров.

Также практикуются выезды врачей РДКБ в районы для проведения сложных оперативных вмешательств. Решение об эвакуации пациента в Уфу принимается только в случаях, когда оказать необходимую помощь на месте невозможно.

Главный врач республиканской детской клинической больницы Людмила Семавина рассказала, что у них постоянно работают четыре бригады, дежурят врач-реаниматолог, бригада узких специалистов, хирург, травматолог, нейрохирург.

При клинике работает и Центр катамнеза. Министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин пояснил, что катамнез – это продолжение медицинского сопровождения после выписки из роддома. Это особенно актуально для недоношенных детей, малышей с перинатальной патологией, генетическими и неврологическими заболеваниями.

С 2024 года на учете состоит 2950 детей, осмотрено более 5,2 тыс. детей. Причем опыт республики в этом направлении является уникальным, так как дети из группы риска находятся в сопровождении врачей вплоть до наступления совершеннолетия.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
1 из 7

Главный врач больницы Людмила Семавина пояснила, что эндокринологическое отделение является единственным отделением в республике, оказывающим стационарную специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь детям с эндокринной патологией.

По ее словам, ежегодно в республике выявляется более 200 детей с сахарным диабетом 1 типа. В регистре пациентов с сахарным диабетом состоит 1905 детей.

Эндокринологическое отделение функционирует с момента открытия больницы в 1972 году. Ежегодно более 1600 детей получают медицинскую помощь, из них 72% дети-инвалиды. За 2025 год 1353 ребенка с сахарным диабетом получили стационарное лечение. Учитывая особенности детей с сахарным диабетом, госпитализация в эндокринологическое отделение проводится совместно с ухаживающими лицами.

В отделении работает Школа диабета для детей и их родителей. В 2025 году обучение в ней прошли 1473 ребенка совместно с родителями.

Помповая инсулинотерапия была внедрена в практику эндокринологического отделения в 2007 году. С 2021 года используются помпы с гибридной обратной связью. В настоящее время инсулиновыми помпами пользуются 624 ребенка с сахарным диабетом, что составляет 38% от общего числа больных детей в республике.

Башкортостан занимает лидирующие позиции по установке инсулиновых помп. В год в РДКБ устанавливается 105 инсулиновых помп.

С конца 2023 года в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» пациенты обеспечиваются системами непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ).

Активно развивается телемедицинское консультирование. За 8 месяцев 2026 года проведено 937 телемедицинских консультаций с медицинскими организациями Башкортостана. Детские врачи – эндокринологи работают в составе мобильной медицинской бригады консультативно-диагностической поликлиники больницы.

Отметим, в этом году проведен капитальный ремонт отделения, благодаря финансовой поддержке благотворительного фонда «Лаки» в сумме 9,6 млн рублей. Проведен ремонт всех палат и помещений, предназначенных для пациентов.

Было проведено полное переоснащение отделения медицинской мебелью, мебелью для пациентов и сотрудников РДКБ на сумму 3,6 млн рублей. Благодаря ремонту дополнительно появились две маломестные палаты для пациентов, увеличилась площадь помещения для Школы сахарного диабета.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
«РДКБ – наше флагманское учреждение. Здесь и компетенция высочайшая, и лучшие врачи собраны. Три года назад ввели здесь Центр онкологии и гематологии. Мы сегодня посмотрели, как привели в порядок эндокринологическое отделение. Ремонт провели за счёт внебюджетных средств.
Когда дети болеют, счёт иногда идёт действительно на минуты, на часы. Республика большая, поэтому нужна и санавиация, система стекания информации в одну точку, быстрое принятие решений, быстрая эвакуация — это мы сегодня обсуждали здесь. У нас два вертолёта есть, которые этим занимаются. Уже как санавиация подключился наш «Ястреб» К-32», – сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru