Радий Хабиров оценил работу санавиации и отделения РДКБ в Уфе

Главный врач больницы Людмила Семавина пояснила, что эндокринологическое отделение является единственным отделением в республике, оказывающим стационарную специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь детям с эндокринной патологией.

По ее словам, ежегодно в республике выявляется более 200 детей с сахарным диабетом 1 типа. В регистре пациентов с сахарным диабетом состоит 1905 детей.

Эндокринологическое отделение функционирует с момента открытия больницы в 1972 году. Ежегодно более 1600 детей получают медицинскую помощь, из них 72% дети-инвалиды. За 2025 год 1353 ребенка с сахарным диабетом получили стационарное лечение. Учитывая особенности детей с сахарным диабетом, госпитализация в эндокринологическое отделение проводится совместно с ухаживающими лицами.

В отделении работает Школа диабета для детей и их родителей. В 2025 году обучение в ней прошли 1473 ребенка совместно с родителями.

Помповая инсулинотерапия была внедрена в практику эндокринологического отделения в 2007 году. С 2021 года используются помпы с гибридной обратной связью. В настоящее время инсулиновыми помпами пользуются 624 ребенка с сахарным диабетом, что составляет 38% от общего числа больных детей в республике.

Башкортостан занимает лидирующие позиции по установке инсулиновых помп. В год в РДКБ устанавливается 105 инсулиновых помп.

С конца 2023 года в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» пациенты обеспечиваются системами непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ).

Активно развивается телемедицинское консультирование. За 8 месяцев 2026 года проведено 937 телемедицинских консультаций с медицинскими организациями Башкортостана. Детские врачи – эндокринологи работают в составе мобильной медицинской бригады консультативно-диагностической поликлиники больницы.

Отметим, в этом году проведен капитальный ремонт отделения, благодаря финансовой поддержке благотворительного фонда «Лаки» в сумме 9,6 млн рублей. Проведен ремонт всех палат и помещений, предназначенных для пациентов.

Было проведено полное переоснащение отделения медицинской мебелью, мебелью для пациентов и сотрудников РДКБ на сумму 3,6 млн рублей. Благодаря ремонту дополнительно появились две маломестные палаты для пациентов, увеличилась площадь помещения для Школы сахарного диабета.