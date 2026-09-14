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14:12 (UTC+5), 14 Сентября 2026

В Уфе из-за поврежденного кабеля изменили схему движения трамваев

Граждан просят планировать свой маршрут заранее.

Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

14 сентября с 05.30 в Уфе изменили схему движения трамваев: маршрут №5 «Трамвайное депо им. С.И. Зорина – Госцирк» и маршрут №16 «Трамвайное депо им. С.И. Зорина – Санаторий Зеленая роща».

Меры были приняты из-за повреждения кабеля 6 кВт и выхода из строя тяговой подстанции ТП-12, обеспечивающей подачу электроэнергии на контактную сеть трамвая. Специалисты обесточили участок по трамвайным маршрутам от «Ул. Гафури» до «ул. Аксакова».

Служба энергохозяйства МУП УфаГЭТ ведет аварийно-восстановительные работы по ремонту поврежденного кабеля. 

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