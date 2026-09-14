В Уфе из-за поврежденного кабеля изменили схему движения трамваев

14 сентября с 05.30 в Уфе изменили схему движения трамваев: маршрут №5 «Трамвайное депо им. С.И. Зорина – Госцирк» и маршрут №16 «Трамвайное депо им. С.И. Зорина – Санаторий Зеленая роща».
Меры были приняты из-за повреждения кабеля 6 кВт и выхода из строя тяговой подстанции ТП-12, обеспечивающей подачу электроэнергии на контактную сеть трамвая. Специалисты обесточили участок по трамвайным маршрутам от «Ул. Гафури» до «ул. Аксакова».
Служба энергохозяйства МУП УфаГЭТ ведет аварийно-восстановительные работы по ремонту поврежденного кабеля.
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